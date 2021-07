"아이슬란드 화산 분출, CCTV로 본다" 한화테크윈 맞춤형 솔루션

[아시아경제 정현진 기자] 글로벌 보안 솔루션 기업 한화테크윈이 최근 아이슬란드 레이캬비크 지역에 화산 활동 관찰용 CCTV를 설치했다고 27일 밝혔다.

아이슬란드는 약 100여개의 화산을 보유하고 있는 국가로, 지질학적으로 유라시아판과 북아메리카판 사이에 있어 화산 활동이 활발하다.

한화테크윈은 이번에 설치된 CCTV가 50도가 넘는 고온에서도 정상적으로 작동하고 화산재, 먼지 등 각종 분진을 차단해 기기 오작동을 방지할 수 있도록 설계됐다고 밝혔다. 화산 주변에 안개나 매연 등이 발생해도 선명한 영상을 제공하는 안개 보정기능, 바람이나 지진에 의해 카메라가 흔들려도 안정된 영상을 보여주는 흔들림 보정기능도 탑재됐다.

또 별도의 전력공급 시설이 들어서기 힘든 환경을 고려해 태양광과 풍력을 통해 자체적으로 전력을 공급할 수 있도록 했다. 한화테크윈 CCTV가 촬영한 화산 활동 장면은 현지 매체를 통해 전 세계에 24시간 생중계된다.

한화테크윈 관계자는 "활화산에 영상 솔루션을 구축하는 것은 매우 어려운 작업이었지만 이를 통해 우리의 뛰어난 기술력을 보여줄 수 있었다"면서 "어떤 환경에서도 고객이 원하는 솔루션을 제공하는 '솔루션 프로바이더'로서 입지를 다져나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr