쿠팡, '여름방학 꿀팁세일' 진행

내달 8일까지…방학생활에 필요한 각종 학습·놀이용품 할인가 판매

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 여름방학 기간을 맞아 '2021 여름방학 꿀팁세일’을 진행한다고 27일 밝혔다. 내달 8일까지 진행되는 이번 행사에는 학생들과 학부모들이 건강하고 알찬 여름방학을 보낼 수 있도록 학습용품부터 '집콕' 놀이용품까지 다양한 제품을 한 곳 모아 저렴한 가격에 선보인다.

'알찬 방학을 위한 꿀팁 6' 코너에는 여름방학과 관련해 고객들이 자주 찾는 물품들을 여섯 가지 테마별로 분류해 놨다. '슬기로운 방학생활' 코너에선 생활계획표부터 일기장, 독서기록장, 초중고 참고서 등 방학생활 중 학습활동을 위한 참고서와 도서용품을 판매한다. '오늘의 추천 특가'에서는 아이와 함께 즐길 수 있는 인기 도서, 문구 용품들을 기간 한정 할인가로 만나볼 수 있다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "여름방학 기간을 안전하고 유익하게 보내고자 하는 고객들을 위해 이번 기획전을 준비했다"며 "코로나19와 폭염으로 외출이 힘든 요즘, 다양한 여름방학 아이템으로 가족 모두 즐겁고 건강한 여름 방학을 보낼 수 있기를 바란다"고 말했다.

