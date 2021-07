추미애, 이낙연 직격 "檢개혁 약속하더니…진정성 없어"

[아시아경제 김초영 기자] 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부 장관은 26일 검찰·언론개혁 추진과 관련해 당내 경쟁 후보인 이낙연 전 대표와 정세균 전 국무총리를 강하게 비판했다.

추 전 장관은 이날 유튜브 채널 '박시영 TV'에 출연해 당 대표 시절 검찰·언론개혁을 언급했던 이 전 대표가 소관 상임위를 야당에 내주는 데 수용하는 입장을 취한 점을 겨냥해 "이 전 대표는 (법사위원장직을 야당에) 주면 안 된다고 해야 진정성이 있는 것"이라고 날을 세웠다.

그는 "민주당은 지난 2월 검찰 수사·기소 분리 입법을 하겠다고 했고, 이 전 대표와 윤호중 당시 법사위원장도 거듭 약속했다"며 "이 전 대표가 이제 와서 지지한다고 하면 안 된다"고 지적했다.

당시 상황에 대해서는 "4월 재보선 전에 (개혁을) 하면 선거에 안 좋은 영향을 미친다며 안 하는 눈치였다"면서 "재보선에서 진 뒤 조국 탓, 추미애 탓을 하니 울화통이 터지더라"고 전했다.

앞서 이 전 대표는 CBS라디오와 인터뷰에서 21대 후반기 국회 법사위원장 자리를 야당에 넘기기로 한 여야 합의를 두고 "당 지도부가 여러 가지를 감안해서 판단했을 거라고 생각한다. 여야 간 합의는 존중될 필요가 있다"며 당내 주자들과 온도차를 보였다.

또 추 전 장관은 "(법무부 장관 시절) 징벌적 손해배상제를 500%까지 물리는 언론중재법 개정안을 냈는데, 국무회의에서 통과가 안되더라"며 "정 전 총리가 방망이를 쳤어야 하는 데 안 한 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "의원 발의를 하면 되긴 하지만, 이제는 그렇게 해봐야 법사위원장이 상정 안 시키면 못 하는 것"이라고 덧붙였다.

민주당은 지난 25일 21대 국회 후반기 법사위원장을 국민의힘에 넘기는 것을 포함한 상임위원장직 재배분에 합의했다. 민주당 내부에서는 검찰·언론개혁 등 개혁 입법이 사실상 어려워졌다는 우려가 나오고 있다.

