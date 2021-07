CJ프레시웨이, 온라인 전용 간식박스 '당이 차오른당' 출시

[아시아경제 이승진 기자] CJ그룹의 식자재 유통 및 단체급식 전문기업 CJ프레시웨이가 온라인 전용 상품으로 간식박스 '당이 차오른당'을 출시했다고 27일 밝혔다.

이번에 출시한 간식박스 '당이 차오른당'은 CJ프레시웨이의 자체 브랜드(PB) 이츠웰의 스낵 및 음료 상품 11종으로 구성됐다. ▲포켓팝콘(화이트블러썸, 크리미카라멜맛, 딸기맛) ▲함께해바 에너지바(초코, 콘시리얼) ▲허니버터아몬드 ▲음료(마시는 레드핑크 블라썸, 골든 블라썸, 상큼한 하루) ▲튼튼플러스 요거얌얌(플레인, 오렌지) 등 다양한 간식 상품들을 한 곳에 담았다.

CJ프레시웨이 이츠웰은 농·수·축산 상품부터 가공상품, 비식재까지 모두 아우르는 식자재 유통 전문 브랜드다. 간식박스 ‘당이 차오른당’은 카카오톡 선물하기, CJ온스타일 등 주요 온라인 쇼핑몰에서 구매할 수 있다. CJ프레시웨이는 간식박스의 온라인 판매 채널을 확대하며 소비자와의 접점을 계속 넓혀나갈 계획이다.

간식박스 '당이 차오른당'은 맛과 영양, 편리함을 모두 갖춘 것이 특징이다. 건강에 좋은 견과류로 만든 스낵, 5가지 비타민과 칼슘이 들어간 유산균 음료 등 간식을 통해 다양한 영양소를 챙길 수 있다. 또한 보관과 휴대성이 편리해 사무실, 학교, 가정집 등 언제 어디서나 꺼내 먹을 수 있다.

CJ프레시웨이 관계자는 "카카오톡 선물하기 등 다양한 온라인 채널에서 이번 간식박스 상품을 출시함으로써 더욱 많은 사람들이 이츠웰 간식을 즐길 수 있도록 했다”며 “특히 무더위로 지치기 쉬운 요즘, ‘당이 차오른당’ 간식박스는 모든 이들의 에너지를 충전할 수 있는 유용한 언택트 선물이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

