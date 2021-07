[클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 깜짝 실적 릴레이 3분기도 기대"

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 27일 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 272290 | 코스닥 증권정보 현재가 69,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 67,900 2021.07.27 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 이녹스첨단소재, 2Q 영업익 199억…전년比 185%↑[클릭 e종목]이녹스첨단소재, 빠른 OLED 비중 상승으로 목표주가 ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일 close 에 대해 2분기 영업이익이 199억원을 기록하며 높아진 시장 기대치를 상회하는 기록을 올렸다고 강조했다. 제품 포트폴리오와 고객사 다변화를 적극 추진 중으로 향후에도 구조적 성장이 지속될 것이란 전망이다. 투자의견 '매수'와 목표주가 9만7000원을 유지했다.

김소원 키움증권 연구원은 "이녹스첨단소재의 2분기 실적은 매출액 1084억원, 영업이익 199억원을 기록하며 높아진 시장 기대치(170억원)를 상회했다"고 말했다.

이노플렉스(Innoflex) 매출액은 부품 공급 부족에 따른 스마트폰 생산 차질 등으로 예상치를 하회했지만 이놀레드(Innoled) 사업부가 OLED TV 판매 호조에 힘입어 호실적을 이끌었다는 분석이다. 제품 믹스 개선 효과로 영업이익률은 18.4%로 역대 최고치를 기록했다.

3분기 역시 호실적이 기대된다. 김 연구원은 "3분기 실적은 매출액 1334억원, 영업이익 256억원으로 높아진 시장 기대치(214억원)를 상회하는 사상 최대 실적이 예상된다"며 "전 사업부의 실적 성장이 예상되는 가운데 Innoled 사업부가 호실적을 이끌 것"으로 전망했다.

그는 "Innoled 사업부의 매출액은 아이폰 등 플래그십 스마트폰 출시 효과와 고객사의 OLED TV 패널 판매 확대 효과가 맞물리며 732억원으로 성장할 것"이라며 "3분기 영업이익률은 19%로 역대 최고치를 재차 경신할 것으로 예상된다"고 말했다.

김 연구원은 "특히 지난 3년간 13%대로 유지된 영업이익률이 17%로 개선되며 견고해진 펀더멘털을 입증하는 해가 될 것"이라고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr