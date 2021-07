매출, 순익 모두 시장 예상치 상회

[아시아경제 조유진 기자] 테슬라의 분기 순이익이 처음으로 10억달러를 돌파하며 시장 예상치를 웃도는 실적을 내놨다.

테슬라는 26일(현지시간) 2분기 실적 발표를 통해 11억4000만달러 순이익을 올려 분기 기준 처음으로 10억달러를 넘었다고 밝혔다.

같은 기간 매출은 119억6000만달러를 기록해 시장 추정치(113억달러)를 상회했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr