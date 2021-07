'셀트리온 3사' 통합 신호탄 '셀트리온홀딩스-헬스케어홀딩스' 합병 (종합)

[아시아경제 이춘희 기자] 셀트리온홀딩스가 셀트리온헬스케어홀딩스·셀트리온스킨큐어를 합병한다. 앞서 예고된 셀트리온 그룹의 상장 3사( 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 4,500 등락률 -1.68% 거래량 331,215 전일가 268,500 2021.07.26 15:30 장마감 관련기사 美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환 close · 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,200 전일대비 1,900 등락률 -1.64% 거래량 513,425 전일가 116,100 2021.07.26 15:30 장마감 관련기사 美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환 close · 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,700 전일대비 2,300 등락률 -1.55% 거래량 148,658 전일가 148,000 2021.07.26 15:30 장마감 관련기사 美中 기싸움에…하락하는 코스피외국인·기관 매도세에…코스피 3230대까지 밀려실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환 close )의 합병을 위한 첫 걸음이다.

셀트리온홀딩스는 셀트리온헬스케어홀딩스와 셀트리온스킨큐어를 합병한다고 26일 공시했다. 셀트리온홀딩스는 "셀트리온그룹의 지배구조를 단일화하고 경영 업무 전반에 걸쳐 시너지 및 비용절감 효과를 창출해 기업가치를 제고하고자 한다"고 이번 합병의 목적을 설명했다.

또 이번 합병을 통해 셀트리온홀딩스가 합병 후 지주회사로서의 수익과 함께 화장품 및 건강기능식품 사업을 통한 매출이 발생함에 따라 보다 안정적으로 운영될 것으로 기대하는 한편 부채비율이 낮은 두 회사를 합병함으로써 재무 건전성이 개선될 것으로 내다봤다.

이번 합병의 합병 법인과 피합병 법인 간의 합병비율은 보통주 기준 셀트리온홀딩스 1대 셀트리온헬스케어홀딩스 0.5159638대 셀트리온스킨큐어 0.0254854로 정해졌다. 3사 모두 비상장법인으로 법인세법 상에 규정된 시가산정방식을 참고해 합병비율이 산정됐다.

이번 셀트리온 그룹의 지주회사 간 합병은 이른바 '셀트리온 3형제'로 불리는 상장 3사(셀트리온·셀트리온헬스케어·셀트리온제약)의 합병의 신호탄으로 분석된다.

지난해 9월 셀트리온 그룹은 셀트리온헬스케어홀딩스를 설립했다. 이후 이를 셀트리온홀딩스와 합병한 후 상장 3사를 합병하는 순서를 거치겠다는 계획을 공개한 바 있다.

셀트리온 관계자는 "이전에 공개했던 계획대로 상장 3사의 합병에 앞서 지주사끼리 합병하는 과정을 거치고 있는 것"이라며 "이번 지주사 간 합병을 토대로 상장 3사의 합병도 진행할 것"이라고 말했다.

이번 합병을 위한 주주총회는 오는 9월16일 개최된다. 주주총회에서 해당 안건이 통과될 경우 합병은 오는 11월1일 이뤄질 예정이다.

