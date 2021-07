文대통령, 男 양궁 단체전 2연패 치하…"어깨 통증 이겨내고 값진 결과"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 26일 도쿄올림픽에서 양궁 남자단체전 금메달을 획득한 오진혁, 김우진, 김제덕 선수에게 축하의 메시지를 보냈다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "양궁 여자단체전에 이은 남자단체전 금메달 획득을 축하한다"며 "남자단체전 금메달은 지난 리우올림픽에 이은 2연패여서 더욱 뜻깊다"고 밝혔다.

문 대통령은 오진혁 선수에게는 "양궁대표팀의 맏형이라는 부담감과 어깨 통증을 이겨내고 값진 결과를 만들어냈다"고, 김우진 선수에게는 "양궁 하면 떠오르는 선수로 기억되고 싶다고 말한 김우진 선수의 소망은 이뤄질 것"이라고 격려했다.

또 "첫 출전 올림픽 무대에서 혼성 단체전 금메달에 이어 올림픽 2관왕이 된 김제덕 선수가 너무 대견하다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "대회가 1년 연기되는 어려운 상황 속에서 온 힘을 다해 선수들을 지도하고, 선수들 건강에 세심한 주의를 기울여준 코치진에도 감사드린다"며 "개인전에서도 멋진 도전을 이어가길 바라며, 국민들과 함께 힘찬 응원을 보낸다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr