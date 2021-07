[아시아경제 박소연 기자] 대신증권 전산 시스템에 장애가 발생해 증권 거래를 하는 고객들이 불편을 겪었다.

26일 금융투자업계에 따르면 이날 오후 3시 15분께부터 대신증권 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 로그인과 주식 주문 체결 등이 되지 않았다.

이날 오후 5시 현재 아직 복구되지 않은 상태다. 회사 측은 온라인 업무 지연 원인을 파악 중이다.

대신증권은 "빠른 시간 안에 조치될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

