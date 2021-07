농협은행, 채용연계형 인턴직원 채용 실시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 상반기 340명 채용에 이어, 디지털·IT분야의 잠재역량 우수인력을 채용연계형 인턴과정으로 선제 채용한다고 26일 밝혔다.

이번 채용연계형 인턴 채용은 디지털분야의 RPA운영·개발, 카드 디지털분야의 간편결제, AI 및 IT분야의 AI솔루션 운영관리, 모바일개발, 정보보안 분야로 진행된다.

□ 특히, 디지털·IT분야의 우수한 인력 확보를 위해 서류전형에 지원자 전원에 대한 코딩테스트와 AI역량평가 등을 실시하여 전문성과 직무능력을 중점적으로 평가할 예정이다.

채용연계형 인턴직원 지원서 접수는 26일부터 다음달 3일까지 농협 홈페이지를 통해 이루어지며, 코딩테스트 및 AI역량평가를 포함한 서류전형과, 필기전형을 거쳐 00명의 인턴직원을 선발한다.

한편, 채용된 인턴직원은 4주간의 인턴과정을 거쳐 10월중 최종 합격자를 발표할 예정이다. 이번 채용도 연령, 성별, 학력, 전공 등에 제한을 두지 않는 블라인드 방식의 열린(Open) 채용으로 진행되며 ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’,‘장애인고용촉진 및 직업재활법’에 의거 해당 지원자에게 가점을 부여한다.

권준학 농협은행 은행장은 “금차 채용연계형 인턴과정을 통해 디지털 역량과 업무역량이 검증된 실무형 인재를 추가 확보하여 디지털금융 선도은행으로 조기 도약에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

