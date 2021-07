호남대 'IT알못 위한 신기술 특강' 대박 행진

특강 연장·시즌2 기획 요구 쇄도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘AI특성화대학’ 호남대학교(총장 박상철)가 전 국민의 ‘AI대중화’를 기치로 내걸고 진행 중인 ‘궁금한 수요일-IT알못들을 위한 시간’ 신기술 시리즈 온라인특강이 전국 각지 청소년들의 폭발적인 호응을 얻으며 특강 연장 또는 시즌2 기획 요구가 쇄도하고 있다.

26일 호남대에 따르면 지난달 2일 백란 교수(컴퓨터공학과)의 1회차 강연을 시작으로 이날까지 4회차 강연을 소화한 ‘IT알못들을 위한~’ 특강은 서울, 경기, 부산, 포항, 충남, 충북, 전북, 제주, 광주 등 전국 각지의 고교생과 일선 교사들의 뜨거운 관심 속에 진행되고 있다.

특히 1회차 특강부터 빠짐없이 참여해 온 다수의 청소년들은 특강 일정이 4회나 남은 이른 시점임에도 불구하고 ▲머신러닝 ▲드론 ▲스마트팜 ▲뇌과학 등 다양한 주제를 추가로 다뤄줬으면 좋겠다며 프로그램 연장을 희망하는 것으로 알려졌다.

이번 특강을 기획·주최한 호남대학교 AI빅데이터연구소(소장 백란)는 ‘국내외 최고의 강사진을 섭외해 4차산업혁명시대 신기술을 알기 쉽게 풀어내 AI대중화를 선도한다’는 기획의도에 맞게 참여자들의 호응도가 높아 한껏 고무돼 있다.

이에 따라 인기 TV드라마와 걸작 영화에서나 종종 언급되는 시리즈 연장이나 시즌2 요청에 대해 강연자 추가 섭외와 주제 선정 등 충분한 내부 검토를 거쳐 내달 11일 6회차 강연에서 추후 일정을 공개할 예정이다.

백란 AI빅데이터연구소장은 “이번 프로그램은 지역을 넘어 대한민국 꿈나무들에게 미래를 열어갈 새 지평을 제공하는 신지식의 학습장이며, 특히 전국 고 3학생들과 대학생들의 뜨거운 호응이 있어 뿌듯하다”면서 “최첨단 시설을 갖춘 국내유일의 AI특성화대학 호남대학교 IT스퀘어를 전 국민의 소통채널로 삼아 국내외 최고 강사진들의 신기술을 모든 국민과 공유하는 뜻깊은 시간을 이어가겠다”고 덧붙였다.

한편 IT알못들을 위한 특강은 총 8회차 강연 일정으로 격주 수요일 호남대학교 IT스퀘어 3층 통합뉴스센터에서 ZOOM과 생방송 호남대학교 TV 유튜브를 통해 실시간 방송된다.

오는 28일 오후 5시 ‘빅데이터는 무엇인가요?’를 주제로 경희대학교 이경전 교수의 5회차 강연이 펼쳐진다.

또 한국에너지공과대학교 윤의준 초대총장(8월 11일)과 미국 세인트메리대학 임성배 교수(8월 25일), 서울대학교 의과대학 김주한 교수(9월 8일)도 6~8회차 강연 준비를 마치고 IT알못들과의 만남을 기다리고 있다.

