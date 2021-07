독거 어르신, 기초생활수급자 등 선풍기 전달

[아시아경제 김종화 기자] 건설기초소재 전문기업 삼표그룹은 지난 23일 폭염 취약계층의 시원한 여름나기를 지원하기 위해 은평구에 선풍기 208개(800만원 상당)를 기탁했다.

삼표그룹이 은평구에 기탁한 선풍기는 여름철 폭염에 취약한 관내 독거 어르신, 기초생활수급자 등에게 전달됐다.

삼표그룹 관계자는 "예년에 비해 극성인 폭염으로 힘들어 하시는 분들에게 도움이 되기를 희망한다"면서 "앞으로도 지역사회를 위해 다양한 분야에서 이웃사랑을 실천하는데 앞장서겠다"고 말했다.

