TSMC, 독일에도 공장 설립 검토

[아시아경제 조현의 기자] 세계 최대의 반도체 수탁 생산업체(파운드리)인 대만 TSMC가 공급망 다변화를 위해 독일에 공장 신설을 검토하고 있다.

블룸버그통신에 따르면 류더인 TSMC 회장은 26일 주주들에게 "인피니언과 폭스바겐, 다임러 같은 주요 고객사가 있는 독일에 반도체 공장을 신설하는 문제에 대한 진지한 평가작업을 벌이고 있다"고 말했다.

류 회장은 다만 독일 공장 신설에 대한 검토작업은 아직 초기 단계라고 설명했다.

앞서 웨이저자 TSMC 최고경영자(CEO)도 지난 15일 온라인 기자회견에서 일본에 반도체 생산 공장을 건설할 가능성에 관해 "배제하지 않는다. 현재 투자 리스크(위험)를 조사 중"이라고 밝힌 바 있다.

류 회장은 이에 대해 "정해진 절차에 따라 조사작업을 계속하고 있는 상태"라고 말했다. 이어 "일본 공장 신설 가능성에 대해 매주 논의하고 있다"면서 "최종 결정은 고객 수요에 따라 달라질 것"이라고 덧붙였다.

TSMC는 지난 4월 전 세계적인 반도체 공급 부족 사태 극복을 위해 고객들과 협력할 것이라면서 반도체 생산 확대를 위해 향후 3년간 1000억달러를 투자할 계획이라고 발표했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr