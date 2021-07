엔케이, 포항 토지 및 건물 179억에 양도 결정

[아시아경제 이민우 기자] 엔케이 엔케이 085310 | 코스피 증권정보 현재가 1,265 전일대비 30 등락률 -2.32% 거래량 711,461 전일가 1,295 2021.07.26 15:19 장중(20분지연) 관련기사 2차전지 올해에만 70억 달러 성장?! 정부 지원 팍팍!!엔케이, 커뮤니티 활발... 주가 -3.96%.【화제의테마】 "주식으로 행복해질 줄 알았는데" 그런 당신을 위한 종목 TOP4 close 는 경상북도 포항시 북구 흥해읍 곡강리 1641의 토지, 건물, 기계장치 등을 179억원에 현대힘스 주식회사로 양도하기로 결정했다고 26일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 자산 총액의 12.77%에 해당하는 규모다.

회사 측은 "자산매각에 따른 관리효율성 및 수익구조 개선을 위해 양도 결정했다"라고 설명했다.

