내달 8일까지 5인 이상 사적모임 금지·숙박시설 전 객실의 3/4만 운영

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 동해시는 "코로나 4차 대유행으로 정부 방침에 따라 27일부터 사회적 거리 두기를 3단계로 상향한다"라고 26일 밝혔다.

동해시는 오는 8월 8일까지 3단계 거리 두기를 시행하며 5인 이상 사적 모임 금지도 함께 연장한다. 50인 이상 행사·집회 금지와 식당·카페는 밤 10시 이후 포장 배달만 허용한다. 숙박 시설은 전 객실의 3/4만 운영할 수 있다.

기존 운영하는 합동 현장점검반을 활용, 주요 시설별 방역 수칙 준수 여부도 집중 점검할 예정이다.

또한 망상해수욕장 방문자에 대한 '체온 체크', '안심콜' 운영, 발열 확인 '체온 스티커' 배부, 마스크 착용 의무화 등 코로나 19 방역을 강화한다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr