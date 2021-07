정부 "국내 델타변이 감염률 이주 50% 넘을 전망…수도권 반전세 중요"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 확산세가 계속되는 가운데 기존 바이러스보다 전파력이 강한 '델타형' 변이가 이주 우세종이 될 전망이다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 26일 백브리핑에서 "지난주 델타 변이 검출률은 전체 감염자의 48%까지 급속도로 느는 경향"이라며 "다음주 발표될 이번주 상황 상에서는 (델타 검출률이) 50%를 넘지 않겠는가하는 예측이 객관적으로 충분히 가능하다"고 밝혔다.

방역당국에 따르면 델타형 변이 검출률은 6월 4주 차(6월20∼26일)에는 3.3%에 불과했으나 7월 3주 차(7월18∼24일)에는 48%까지 치솟았다.

이 추세라면 델타형 변이는 국내에서도 전체 감염자의 과반 이상을 차지하는 우세종이 확실시되는 상황이다. 최근에는 델타형 변이가 수도권 뿐만 아니라 비수도권으로도 빠르게 확산되고 있다.

정부는 내일부터 비수도권의 '사회적 거리두기'가 일괄 3단계로 격상되는 가운데 이를 통해 확산세를 멈추는 게 중요하다고 강조했다.

손 반장은 "수도권의 경우 정체까지는 갔는데 반전세가 확실하지 않아서 이번주 일요일 감소하는 국면으로 가는 것이 목표"라며 "유행 중심지인 수도권이 감소세로 전환하느냐, 정체 국면을 유지하느냐 하는 갈림길에 있다"고 판단했다.

이어 "전반적으로 비수도권도 빠르게 확산되고 있어 일괄 거리두기 3단계 조치로 확산세를 멈춰야 한다"고 덧붙였다.

