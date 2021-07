카카오TV 오리지널, 누적 조회수 10억뷰 돌파

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터테인먼트는 카카오TV의 45개 오리지널 콘텐츠의 누적조회수가 10억뷰를 돌파했다고 26일 밝혔다. 지난해 9월 첫 선을 보인지 11개월만이다.

카카오TV 오리지널은 소재, 기획, 구성, 포맷 등 기존의 틀을 깨는 과감한 시도로 기존 TV콘텐츠들과는 차별화된 콘텐츠를 제공하고 있다.

시월드 입성기를 담은 '며느라기', 2030 남녀의 현실 로맨스를 담은 '도시남녀의 사랑법' 등은 높은 완성도로 ‘웰메이드 미드폼’ 드라마라는 새로운 장르를 열었으며, 최근 종영한 '이 구역의 미친 X', '아직 낫 서른', '오늘부터 엔진 온' 등은 매회 300만 이상의 뷰를 기록하기도 했다. 특히 다양한 사회 이슈를 코믹하게 그려낸 '이 구역의 미친 X'는 카카오TV뿐 아니라 넷플릭스에서도 공개돼 선풍적인 인기를 끌었다.

'개미는 오늘도 뚠뚠', '찐경규', '톡이나 할까?' 등의 예능은 카카오TV 오리지널의 최장수 프로그램으로, 각각 누적 조회수 7000만~8000만 뷰를 기록하는 등 큰 인기를 얻고 있다.

또 드라마와 예능 외에도 언택트 팬서트(팬+콘서트) 프로젝트 '수지: 아 템포 (Suzy: A Tempo)', '박서준, Comma', '최우식의 한 여름 밤의 꿈' 등의 라이브 쇼는 실시간 조회수가 100만뷰를 넘기며 지속적으로 팬들의 관심을 받고 있다.

신종수 카카오엔터 스트리밍비디오사업본부장은 "앞으로 더욱 과감하고 새로운 시도와 실험을 지속하며 카카오TV 오리지널의 장르와 영역을 더욱 확장, 시청자들이 다채롭고 흥미진진한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr