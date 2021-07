락앤락, 코바코와 다회용기 권장 ‘애착용기 캠페인’ 진행

네이버 스마트 스토어 모음전·인스타그램 이벤트 등 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 생활용품기업 락앤락은 한국방송광고진흥공사와 다회용기 사용을 권장하는 '애착용기(애정한다 착한용기) 캠페인'을 진행한다고 26일 밝혔다.

이 캠페인은 인기 아이돌 그룹 브레이브걸스가 캠페인 모델로 나선다. '애착용기송'에 맞춰 안무를 선보이며 '애착용기와 함께 깨끗한 지구로 역주행하자'는 캠페인 메시지를 전달한다.

락앤락은 이번 캠페인에서 시민들의 동참을 이끌어 내기 위해 코바코 인스타그램에서 진행하는 ‘#애착용기챌린지’ 외에도 자사 채널에서 애착용기 모음전, 인스타그램 이벤트 등을 진행한다.

애착용기 모음전은 이날부터 다음 달 8일까지 자사몰인 락앤락몰과 네이버 스마트 스토어에서 진행한다. 플라스틱, 스테인리스, 유리 용기 등 음식을 포장할 때 유용하게 활용할 수 있는 다양한 제품들로 구성해 각각 최고 69%, 62% 할인 혜택을 제공한다.

또한 락앤락 인스타그램에서는 캠페인에 함께하고 싶은 지인을 댓글로 남기면, 추첨을 통해 20명에게 탑클라스(2ℓ)를 증정하는 이벤트를 진행한다. 이달 28일부터 다음 달 8일까지 참여할 수 있다.

강민숙 락앤락 HR센터 상무는 "락앤락은 지속가능한 환경을 위해 다회용기 사용을 장려하고, 자원순환 연중 캠페인을 펼치는 등 지속적으로 친환경 활동을 이어오고 있다"며 "코바코와 함께하는 이번 캠페인을 통해 다회용기 사용에 대한 시민들의 인식을 더욱 제고시킬 것으로 기대한다"고 말했다.

김희윤 기자