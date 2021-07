과기정통부, 기초연구 분야별 지원체계 공청회 개최

27~29일 사흘간 온라인 생중계

[아시아경제 차민영 기자] 정부가 2022년 기초연구사업 학문 분야별 지원체계 전 분야 적용을 위한 공청회를 개최한다.

과학기술정보통신부는 27일 오전 10시부터 29일 오후 5시까지 2022년 연구자주도 기초연구사업 학문분야별지원체계 전 분야 시행을 위한 공청회를 온라인 생중계로 개최한다.

이번 공청회는 2022년 새롭게 학문분야별지원체계를 시행하는 공학, ICT·융합, 기반생명, 치·한의·간호·약학 분야 연구자, 대표학회 회원 대상으로 총 3일간 한국연구재단 유튜브 채널을 통해 진행된다.

과기정통부는 2022년까지 연구자주도 기초연구예산을 2017년의 2배인 2조5200억원까지 확대할 예정이다. 예산 확대에 따라 신청·선정과제수가 급증해 학문분야별 연구수요와 연구 환경 변화 등을 고려한 맞춤형 지원 필요성이 제기됐다.

학문분야별 지원체계가 시행되면 각 분야별로 정해진 예산 내에서 자율적으로 분야별 특성을 고려해 기초연구사업의 단가나 연구 기간을 조정하거나 분야별 특성화 프로그램을 운영할 수 있다.

과기정통부는 공청회를 통해 제시된 의견과 올해 시행분야 연구자 대상 설문조사 등을 반영해 2022년 전 분야 시행을 위한 지원계획을 보완한다.

