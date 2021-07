조달청, 공공 건설현장 ‘폭염대비 안전점검’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 오는 30일까지 전국 공공발주 건설현장 23곳을 대상으로 폭염 대비 안전점검을 실시한다고 26일 밝혔다.

점검은 현장 내 무더위 쉼터 설치 여부와 폭염주의·경보에 따른 근로자 휴식보장 실태, 온열질환 예방대책 마련 및 환자 발생 시 신속한 응급처치 대책, 작업현장 준수사항 등을 집중적으로 들여다보는 것으로 진행된다.

특히 조달청은 폭염에 대비해 긴급한 작업 외에는 33도 이상 폭염이 지속되는 낮 2시~5시 사이에 작업을 중지하고 근로자가 열사병에 노출되지 않도록 예방수칙 준수를 권고한다.

또 공사관리 현장에는 공사기간 준수 등을 목적으로 무리하게 작업을 진행하지 않도록 지침을 내렸다.

관련법은 폭염으로 공사가 일시 정지되면 정지된 기간만큼 계약기간을 연장하거나 계약금액을 조정할 수 있으며 시공이 지연된 기간에 대해선 지체상금을 면제할 수 있게 한다.

조달청은 폭염에 대비한 안전점검 활동과 함께 코로나19 확산 방지를 위한 방역수칙 준수 여부도 점검한다.

주요 점검사항은 근로자 간 거리두기, 현장소독, 작업자의 건강상태 등이다.

김정우 조달청장은 “폭염과 코로나19 확산 상황을 고려해 현장 근로자의 건강과 안전을 지키기 위해 노력하겠다”며 “이를 위해 조달청은 안전 및 방역점검을 지속적으로 실시할 계획”이라고 말했다.

