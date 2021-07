[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 56,000 2021.07.26 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 2분기에도 호실적 기대감…평가 달라진 손보사들DB손해보험, AI양재허브와 업무협약…"AI혁신기업 인슈어테크 지원""폭우 예고된 장마에 손보사들 초긴장…"역대급 피해 재연될 라" close 은 다이렉트 채널을 통해 국내 대작 영화 모가디슈와 콜라보 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

모가디슈는 1991년 소말리아의 수도 모가디슈에서 내전으로 인해 고립된 사람들의 생사를 건 탈출을 그린 류승완 감독의 신작으로, 김윤석, 조인성, 허준호 등 화려한 출연진과 아프리카 모로코 올 로케이션으로 상영 전부터 큰 관심을 끌고 있다.

DB손보 다이렉트 홈페이지에서 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 100명에게 영화 예매권 2매를 지급한다. 이벤트 기간은 다음달 15일까지다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr