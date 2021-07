[아시아경제 문혜원 기자] 피자알볼로가 26일 ‘이륙데이’를 맞아 멤버십 고객에게 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.

이륙데이는 피자알볼로가 매월 26일마다 실시하는 할인 이벤트다. 26이라는 숫자와 ‘비행하다’, ‘비상하다’라는 뜻을 가진 이탈리아어 ‘알볼로(Alvolo)’의 의미를 담은 이름이다.

할인 혜택은 멤버십 고객들의 등급에 따라 차등 적용된다. 퍼스트클래스 등급은 7000원, 비즈니스 등급은 6000원, 이코노미와 탑승준비 등급은 각 5000원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 단 이륙데이 이벤트는 제휴·기타 할인과 중복 적용은 불가능하다.

