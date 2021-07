[아시아경제 윤동주 기자] 25일 서울 강서구 김포공항 국내선 출국장이 여행객들로 북적이고 있다. 본격적인 여름휴가철을 맞은 이번 주말 김포공항 이용객은 하루 평균 20여만여 명을 기록, 전년 대비 23.4%증가 했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr