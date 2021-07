유럽질병센터 "델타 변이, 유럽 28개국 중 19개국서 우세종"

[아시아경제 이준형 기자] 코로나19 델타 변이가 유럽 다수 지역에서 이미 우세종이 됐다.

유럽질병예방통제센터(ECDC)는 지난달 28일부터 이달 11일까지 관련 정보를 제공한 유럽 28개국 중 19개국에서 델타 변이가 우세종으로 나타났다고 23일(현지시간) 밝혔다.

19개국 델타 변이 비율의 평균값은 68.3%로 이전 우세종이었던 알파 변이(22.3%)를 추월했다. 인도에서 처음 확인된 델타 변이는 영국발 알파 변이보다 전파 속도가 1.6배 빠른 것으로 알려졌다. 최근 유럽을 비롯한 세계 각국으로 확산하며 우려를 키우고 있다.

ECDC는 델타 변이가 향후 몇 달에 걸쳐 전 세계적인 우세종이 될 것으로 내다봤다. 델타 변이는 이미 거의 모든 유럽 국가에서 확인됐다.

WHO 유럽 사무소와 ECDC는 지난 4주 동안 유럽 전역에서 코로나19 확진자가 매주 늘어나고 있다고 밝혔다. 확진자는 모든 연령대에서 증가했다. 그 중에서도 15∼24세 사이에서 가장 빠르게 증가한 것으로 드러났다.

안드레아 아몬 ECDC 소장은 코로나19 확산을 막기 위해 지속적으로 경계해야 한다며 물리적 거리를 유지하고 필요할 경우 마스크를 쓸 것을 촉구했다. 또한 WHO 유럽 사무소와 ECDC는 백신을 맞을 수 있는 모든 이들에게 빠르게 백신을 접종해야 한다고 권고했다.

