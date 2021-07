'첫 金' 김제덕·안산 "연습했던 대로 했더니…"

1세트 놓치고도 평정심 유지 "한 판 한 판 새로 하는 기분으로~"

"한 판 한 판 새로 하는 기분으로 하자고 했다." 생애 첫 금메달을 따고도 여유로웠다. 양궁 대표팀의 막내 김제덕(경북일고)과 안산(광주여대)이다. 어려웠던 순간이 언제였냐는 질문에 담담한 얼굴로 "딱히 신경 쓰지 않았다"라고 말했다.

두 선수는 24일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 혼성 결승에서 네덜란드의 스테버 베일러르-가브리엘라 슬루서르 조에 5-3(35-38 37-36 36-33 39-39) 역전승을 거두고 우승했다. 출발은 다소 불안했다. 1세트에서 안산이 8점을 쏘는 등 35득점에 머물렀다. 네덜란드는 10점을 두 번 쏘는 등 38점을 기록해 세트를 가져갔다.

2세트에서 흐름은 뒤집혔다. 김제덕과 안산은 18-18 동점에서 놀라운 집중력을 발휘해 19점을 더했다. 네덜란드는 슬루서르가 8점을 쏘며 흔들려 세트 점수 2-2 동점을 허용했다. 김제덕은 당시를 떠올리며 "욕심보단 저희가 연습했던 대로 일단 하고 보자고 계속 얘기했다"라고 말했다. 이어 "거기에 맞게 좋은 결과가 나온 것 같다"라고 밝혔다.

그의 말대로 두 선수는 안정된 자세를 유지하며 기세를 이어갔다. 반면 네덜란드는 베일러르가 3세트 두 번째 발에서 6점을 쏴 승기를 놓쳤다. 4세트에서 39득점하며 무섭게 추격했으나 김제덕과 안산의 마지막 화살이 각각 10점과 9점에 꽂혀 한국의 벽을 넘을 수 없었다.

김제덕과 안산은 남녀 개인전과 단체전까지 3관왕을 겨냥한다. 김제덕은 "즐기면서 하겠다"라고 말했다. 안산은 "단체전 시상대에 올라 애국가를 듣고 싶다"라고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr