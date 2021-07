각각 아메드 모하메드와 엘리 더쉬위츠 제쳐

남자 사브르의 오상욱(성남시청)과 김정환(국민체육진흥공단)이 올림픽 메달을 향한 순항을 이어갔다.

세계랭킹 1위인 오상욱은 24일 일본 지바 미쿠하리 메세 B홀에서 열린 2020 도쿄올림픽 펜싱 남자 사브르 개인전 16강에서 아메드 모하메드(이집트)를 15-9로 제치고 8강에 진출했다. 2피리어드에서 3연속 실점하며 잠시 흔들렸으나 이내 평정심을 되찾고 수월하게 상대를 제압했다. 김정환은 세계랭킹 2위 엘리 더쉬위츠(미국)를 15-9로 이겼다. 2피리어드에서 9-8로 추격을 당했으나 이내 5연속 득점에 성공해 승기를 잡았다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr