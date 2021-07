[아시아경제 류태민 기자] 한국 양궁이 2020 도쿄올림픽 혼성단체전 준결승에 올라 첫 메달을 눈앞에 두게 됐다.

한국 양궁 대표팀의 김제덕(경북일고)과 안산(광주여대)은 24일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 혼성전 8강전에서 인도의 프라빈 자다브-디피카 쿠마리 조에 6-2(35-32 38-37 35-37 36-33)로 승리했다. 혼성전은 이번 대회에 처음 도입됐다.

김제덕과 안산은 영국을 6-0으로 꺾고 올라온 멕시코의 루이스 알바레스-알레한드라 발렌시아 조와 오후 3시 31분 준결승 맞대결을 펼친다. 승리할 경우 최소 은메달을 확보하게 된다.

당초 대진표 반대편에서 결승에 오를 것으로 예상됐던 2번 시드 미국과 3번 시드 일본이 모두 16강에서 조기 탈락해 김제덕과 안산의 금메달 합작 가능성은 커졌다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr