경산시 새내기 공무원들 '통통통 간담회' … 노조 주관 '소통 한마당'

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경산시는 공무원노동조합 주관으로 23일 경산동의한방촌에서 '신규임용 공무원 소통·화통·능통 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

사회적 거리두기 방역수칙에 맞춰 진행된 이번 간담회는 올해 임용된 15명과 조합 임원 등 20여명이 참석한 가운데 선후배 공직자간 소통의 공간을 마련하기 위해 마련됐다.

동의한방촌 최용구 촌장님의 따뜻한 환영을 시작으로, 참석자들은 신규 임용자 자기소개와 함께 선후배 공직자 간 자유로운 대화를 주고 받으며 소통의 시간을 가졌다. 간담회 후에는 족욕, 한방화장품 만들기와 함께 동의한방촌을 산책하는 힐링의 시간을 가지기도 했다.

박미정 노조 위원장은 "공직생활 첫발을 코로나19 위기 상황 속에서 힘들게 시작하였지만 시작이 힘든 만큼 앞길은 더욱 빛이 나는 꽃길이 되길 바란다"며 "시민에 대한 성실한 봉사자로서 의무와 책임을 다하는 공직자가 되어 달라"고 당부했다.

