경찰, 민주노총 원주 불법집회 전담팀 편성·수사 착수

[아시아경제 이정윤 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 강원 원주시에서 불법 집회를 강행하자 경찰이 수사전담팀을 편성해 수사에 착수했다.

강원경찰청은 "코로나19 확산 상황으로 원주시와 경찰의 집회금지에도 불구하고 원주시 도심권에서 불법집회를 강행해 국민 불안을 초래한 민주노총 집회 주최자와 불법행위자들에 대해 강원청과 강원 원주경찰서 합동으로 수사전담팀을 편성, 수사에 착수했다"고 23일 밝혔다.

이어 "경찰은 불법집회를 강행한 집회 주최자와 주요 참가자들에 대해 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 감염병예방법 위반 등 혐의를 적용해 신속, 엄정하게 수사할 것"이라고 덧붙였다. 수사전담팀은 강원청 수사과장을 팀장으로 해 17명으로 편성됐다.

민주노총은 정부의 거듭된 자제 요청과 지자체의 거리두기 격상에도 이날 원주시 국민건강보험공단 앞에서 고객센터 상담사들의 직접 고용을 촉구하기 위한 결의대회를 진행했다. 원주시가 1인 시위를 제외한 모든 집회를 막고 경찰의 도심 진입 전면 차단으로 민주노총은 공단 일대에서 산발적으로 집회를 벌였다. 이들은 이날 오후 4시께 대부분 해산하고 현장에서 연행된 참가자는 없는 것으로 알려졌다.

