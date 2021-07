[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 23일 단행한 정기 인사에서 통화정책국장에 홍경식 전 국장을 임명했다. 경제연구원장에는 박양수 전 경제통계국장을, 경제통계국장에는 황상필 전 경제교육실장을 각각 내정했다.

이날 한국은행은 이같은 내용의 하반기 정기 인사를 실시했다. 이번 인사에서 승진자는 1급 7명, 2급 16명, 3급 25명, 4급 27명 등 총 75명이다.

통화정책국장에는 연초 한국금융연수원에 파견됐던 홍경식 국장이 내정됐다. 신임 홍 국장은 입행 이후 대부분 통화정책국에서 근무하면서 통화신용정책 운용계획 수립 등의 업무를 수행해왔으며, 이주열 총재의 정책보좌관을 역임한 바 있다.

신임 황상필 경제통계국장(전 경제교육실장)은 통계학 박사로 주로 조사국과 경제통계국에서 경제전망, 거시경제모형 개발, 경제통계 편제 등을 담당했다.

