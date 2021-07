정부 "네팔·베트남 등 10개국 8월 변이 유행국가 지정…접종완료자도 격리면제 제외"

[아시아경제 서소정 기자] 중앙방역대책본부는 네팔, 러시아, 레바논, 말레이시아, 베트남, 아이티, 앙골라, 우즈베키스탄, 쿠웨이트, 트리니다드토바고 등 10개국을 8월 변이 바이러스 유행국가로 추가지정했다고 23일 밝혔다.

최근 델타 변이가 확산되고 해외 입국자발 감염 확산 우려가 커짐에 따라 국내유입 확진자 현황, 변이점유율 등을 종합적으로 고려해 해당 국가를 선정했다.

이에 따라 해외예방접종완료 격리면제서 소지자와 국내 예방접종완료자가 8월 변이 유행국가에서 8월 1일 이후 입국하는 경우 격리면제가 제외된다.

8월 변이 유행국가는 7월 지정된 남아프리카공화국, 말라위, 모잠비크, 방글라데시, 보츠와나, 브라질, 수리남, 아랍에미리트, 에스와티니, 우루과이, 인도, 인도네시아, 짐바브웨, 칠레, 파라과이, 필리핀 등 16개국과 이번에 지정된 10개국을 포함해 총 26개국이다.

7월 변이 유행국가로 지정됐던 몰타, 아르헨티나, 적도기니, 콜롬비아, 탄자니아, 파키스탄 등 6개국은 제외됐다.

