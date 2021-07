주민생활 변화 이끈 '지역혁신사례 34건' 다른 지자체로 확대

올해 45개 지자체에서 추진, 20억 5000만 원 지원

[아시아경제 임철영 기자] 주민편의를 높여 주민의 생활을 변화시키고 있는 지자체 혁신사례들이 다른 지자체로 확대된다.

25일 행정안전부는 ‘주민생활 혁신사례 확산 지원사업’ 에 응모한 지역혁신사례 34건을 선정해 45개 자치단체로 확산하고 20억 5000만 원의 국비와 맞춤형 전문가 컨설팅을 지원한다고 밝혔다.

‘주민생활 혁신사례 확산 지원사업’은 행정안전부가 주관한 각종 평가·우수사례 경진대회 등을 통해 발굴된 지자체의 우수한 혁신사례 중 전국적으로 확산이 가능한 사례를 선정하고 이를 도입하고자 하는 지자체를 대상으로 심사를 거쳐 행정, 재정적으로 지원하는 사업이다.

정부는 2019년 이후 지난해까지 38개 지역 혁신사례를 대상으로 전국 공모를 거쳐 96개 지자체를 선정하고 65억 원의 사업비를 지원해 왔다.

올해에는 지난 5월에 전문가 심사, 대국민 온라인 선호도조사, 현장검증 등을 거쳐 주민 밀착형 중점추진과제, 민관협업, 적극행정, 공간공유, 스마트서비스 등 5개 분야에 걸쳐 34건의 우수 지역혁신사례를 선정한 바 있다.

지역혁신사례 중 광주 광산구의 ‘지역 소상공인 희망대출’은 지역주민과 금융기관의 연대를 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인을 지원하는 사업으로 큰 호응을 얻었다.

한편 행안부는 전국으로 확산되어 지역 주민의 편의를 높일 수 있는 우수 혁신사례를 대상으로 기존에 선정된 45개 지자체 이외에도 도입을 희망하는 지자체를 수시로 선정해 지원할 예정이다. 지역 소상공인의 자립과 금융지원 사각지대 해소를 위해 ‘지역 소상공인 희망대출 사업’을 도입할 지자체를 추가로 선정할 계획이다.

전해철 장관은 “이번 지역혁신 우수사례 확산을 위한 지자체 공모사업을 통해 주민들의 생활 속 불편들이 해소되고 주민 편익이 증진될 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로 더 많은 주민들이 정부혁신의 확실한 변화를 체감하고 삶의 질이 획기적으로 개선될 수 있도록 지역혁신 성과의 지속적인 전국 확산을 적극 추진하겠다”고 말했다.

