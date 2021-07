MZ 세대 장병들 사이서 떠오르는 '프렌디 교육법'

진기사 항만방어전대 대대본부 최천우 주임상사의 MZ세대 인성 교육 방법 화재

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 진해기지사령부가 MZ 세대 장병들을 위한 맞춤형 교육으로 선진 병영 문화를 선도하고 있다.

23일 진해기지사령부(진기사)에 따르면 MZ 세대들의 리더십 개발을 위해 'S-프렌디(Friend + Daddy) 인성 교육을 시행하고 있다.

진기사는 이 교육방식을 통해 해군참모총장상을 수상받는 등 리더십 개발 효과를 입증했다.

S-프렌디는 진기사 항만방어전대 대대본부 최천우 주임상사가 2014년 보수 교관 직책을 수행하며 계발한 교육 방법이다.

S-프렌디의 S는 똑똑(Smart)하고, 진심 어린(Sincerely) 마음과 수병(Sailor) 또는 용사(Soldiers)를 뜻한다.

이 교육은 규율 속에서 소통을 통해 친구 같은 아버지가 된다는 핵심 가치를 지니고 있다. 이를 통해 상호 간 신뢰 관계를 형성하고 리더십을 개발한다는 목적을 담고 있다.

최 상사는 S-프렌디 교육법을 개발 후, 각종 심리 상담 자격증을 취득하기도 했다.

이와 더불어 최 상사는 장병들과의 상담을 통해 얻은 비결을 체계화하고자 교육대학원에 입학하고, 올해 2월 인성 교육학 석사학위를 취득한 것으로 알려졌다.

지난해 전입한 A 수병은 "전입한 뒤 여러 가지 상황으로 심란했는데, 최 상사를 통해 S-프렌디 리더십을 배웠다"며 "이후 나도 몰랐던 병을 앓고 있다는 것을 알게 됐으며 최 상사의 도움으로 전문 기관에서 치료받을 수 있었다"고 전했다.

최 상사는 "최근 MZ 세대들은 군 생활을 낭비라고 생각하지만, S-프렌디 교육법을 통해 제2의 전환점이라고 생각을 하게끔 하는 것이 목표다"고 다짐을 내비쳤다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr