배스킨라빈스, 여름 한정 ‘체리 초코 쥬빌레’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 배스킨라빈스는 여름시즌 한정 제품으로 ‘체리 초코 쥬빌레’를 새롭게 출시했다고 23일 밝혔다.

체리 초코 쥬빌레는 배스킨라빈스의 스테디셀러 ‘체리 쥬빌레’와 ‘초콜릿’ 아이스크림을 섞어 만든 제품이다. 달달한 초콜릿과 상큼한 체리 과육이 완벽한 맛 조화를 자랑한다.

이와 함께 ▲하트 모양의 미니 케이크 ‘체리 러브’ ▲체리 쥬빌레 블라스트에 초콜릿 소스를 드리즐한 ‘체리 초코 블라스트’ ▲마카롱 사이에 초콜릿 아이스크림과 브라우니 큐브를 넣은 ‘아이스 마카롱 초콜릿 브라우니’ ▲찹쌀떡 속에 고소한 프랄린 피칸과 초콜릿 아이스크림을 넣은 ‘아이스 모찌 초콜릿’ ▲초코 시트에 체리 리본과 체리 아이스크림이 들어간 ‘아이스 롤케이크 체리 초코’ 등도 함께 만나볼 수 있다.

배스킨라빈스는 ‘체리 초코 쥬빌레’ 출시를 기념해 ‘킵 캄 앤드 러브 체리’ 바이럴 영상도 공개했다. 체리 초코 쥬빌레와 함께 화려하면서도 달콤한 여름을 보내자는 의미의 ‘LOVE CHERRY’ 메시지를 담은 영상으로, 가수 겸 배우 크리스탈이 모델로 등장한다. 해당 영상은 유튜브 등 온라인에서 만나볼 수 있다.

신제품 출시를 기념해 배스킨라빈스는 매장에서 오는 25일까지 ‘체리 초코 쥬빌레’를 비롯한 시즌 제품 5종(‘체리 러브’ 케이크는 제외)을 20% 혜택이 적용된 가격에 만나볼 수 있는 프로모션도 운영한다. 같은 기간에 배달 이용 고객에게는 배달비 혜택과 1000원 혜택을 선사한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr