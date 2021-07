[아시아경제 권재희 기자] 일본 후쿠시마현 나미에마치에서 생산된 벌꿀에서 기준치를 초과하는 방사성 물질 세슘이 검출됐다고 요미우리신문이 23일 보도했다.

보도에 따르면 후쿠시마현은 전날 나미에마치의 사와카미관리경작조합 양봉부에서 생산한 벌꿀에서 정부 기준치인 1㎏당 100베크렐(㏃)을 초과하는 130~160베크렐의 세슘이 검출됐다고 발표했다.

나미에마치는 후쿠시마 제1원자력발전소 인근 지역으로, 방서성 물질 제염 작업이 끝나지 않은 '귀환곤란구역'이 여전히 많다.

후쿠시마현 벌꿀에서 기준치를 초과하는 세슘이 검출된 것은 이번이 처음이다.

사와카미관리경작조합는 지역 상점 등에서 판매되던 벌꿀을 회수하고 있다고 요미우리는 전했다.

