현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 3,500 등락률 -1.24% 거래량 330,328 전일가 282,000 2021.07.23 14:44 장중(20분지연) 관련기사 車업계 실적 개선에…현대모비스도 2분기 호실적(종합)[속보]현대모비스, 2분기 매출 10.2조원…전년比 36.5%↑현대모비스, 뇌파 응용 차량 기술 '엠브레인' 개발 close 2분기 실적발표

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr