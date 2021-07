영남이공대, 글로벌 반도체 기업과 '특성화·마이스터고 취업지원' MOU

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 영남이공대학교는 반도체 패키징 시장점유율 세계2위 기업인 앰코테크놀로지코리아와 '우수인재 양성 및 청년취업 활성화’를 위한 다자간 업무 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 경북공고와 경북여상 등 대구지역 마이스터고 및 특성화고 13개 고교와 산학협력체제 구축을 통해 지역의 우수한 전문인력 양성과 취업 활성화를 위해 마련됐다.

22일 열린 협약식에서 앰코테크놀로지코리아는 지역 청년일자리 창출을 위한 산학 프로그램에 협력하는 한편 채용설명회 지원 및 신규 인력 채용시 추천 인재 우대 등을 약속했다. 대학은 기업 맞춤형 인재양성 프로그램을 통해 특성화고 및 마이스터고를 대상으로 진로지도 및 취업특강을 운영하기로 했다.

이재용 영남이공대학교 총장은 "지역의 우수 인재 양성부터 취업까지 기업과 대학, 마이스터고 및 특성화고가 위해 힘을 모았다"며 "각 기관별 협력을 통해 지역 인재를 양성하고 학생들의 진로·진학을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편, 영남이공대학교는 직업교육의 명문대학으로 실습 위주 교육과 현장 중심의 전문직업기술교육을 통해 차별화?특성화?전문화된 인재를 양성하고 73.4%의 높은 취업률을 자랑하고 있다. 국가고객만족도(NCSI)에서는 전국대학 부문 8년 연속 1위에 선정된 바 있다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr