K쇼핑, KT위즈 선수들이 착용한 유니폼 ‘경매 라방’

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 오는 26일부터 30일까지 모바일-TV앱 동시 라이브 방송에서 강백호, 배제성, 심우준, 황재균 등 KT위즈 선수들이 실제 착용했던 밀리터리 유니폼 총 25벌을 경매 방식으로 판매한다고 23일 밝혔다.

이번 방송에는 김주일 KT위즈 응원단장이 직접 출연해 고객들의 참여를 독려하고, 방송 도중 선수들과의 깜짝 영상통화를 진행하는 등 야구팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

각 유니폼 최저 입찰가는 본품 정가에 해당하는 11만원이며, 1만원 단위로 입찰하는 방식으로 진행된다. 유니폼 한 벌당 5분씩 입찰을 진행해 최고가 낙찰자를 결정하고 최고가 낙찰자를 제외한 모든 참여 고객들의 구매는 당일 일괄 취소된다. 1회 방송당 총 5벌의 유니폼을 경매하고 매일 오후 3시, 매회 60분간 방송된다.

경매방송의 판매수익금은 KT위즈 구단의 연고지역 사회공헌활동에 쓰이며, K쇼핑이 KT위즈와의 공동 사회공헌 협약을 토대로 진행하는 유소년야구단 후원금에 보탤 계획이다.

