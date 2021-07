[아시아경제 이기민 기자] 마세라티가 오는 28일 오후 1시 브랜드 최초의 전동화 모델 '기블리 하이브리드'를 국내에서 디지털 론칭 행사를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 디지털 런칭은 마세라티 코리아 공식 페이스북, 인스타그램 채널을 통해 진행될 예정이다.

기블리 하이브리드는 마세라티의 유전자를 온전히 계승하면서도 브랜드 최초의 하이브리드 차량이라는 상징성이 더해져 전통과 전동화 시대 사이의 균형을 완벽하게 구현해낸 모델이라고 마세라티는 설명했다. 마세라티는 지난 13일 기블리 하이브리드의 사전계약을 실시한 바 있다.

이번 온라인 출시 행사는 기존 출시된 '르반떼'에 이어 '기블리', '콰트로포르테'의 세단 라인업인 '트로페오 컬렉션'도 함께 선보일 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr