[e공시 눈에 띄네] - 코스닥 22일

<장 종료 후 주요 공시>

▲ 팬스타엔터프라이즈 = 팬스타트리 분할 대상 부문과의 소규모 합병 승인

▲ 이디티 = 임시 주총 결과 휴센텍으로 상호 변경. 이외 정관 원안대로 가결

▲ 오성첨단소재 = 135억 원 규모 유상증자 결정

▲ 이노와이즈 = 이사회결의 효력정지, 신주 의결권행사금지 가처분 신청

▲ 상지카일룸 = 원각개발에 121억 원 규모 성수동2가 복합시설 신축공사 계약 체결. 50억 2,260만 원 규모 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 결정

▲ 스타모빌리티 = 감자 주권 변경상장으로 주권매매거래정지 기간 변경

▲GV= 직무집행정지가처분 소송 기각 결정. 금빛 대표이사에 대해 70억 원 배임 혐의 발생

▲해성옵틱스= 26억1316만 원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 결정

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr