쿠팡플레이, '다물어클럽' 인문학 주제 교육·교양 콘텐츠 제공

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡플레이가 지식 영상 콘텐츠 플랫폼 '다물어클럽'을 서비스 중인 알다와 함께 인문학 주제들을 다루는 콘텐츠를 선보인다고 23일 밝혔다. 다물어클럽은 각 분야의 전문가들이 출연해 고품질 교양·교육 콘텐츠을 제공하는 유료 지식 플랫폼이다.

쿠팡플레이는 다물어클럽에서 유료로 제공되고 있는 인문학 카테고리 중 일부 콘텐츠를 제공한다. 법률, 역사, 과학, 의학, 인지심리학, 미술, 글쓰기 등 다양한 인문학 주제를 지난 19일부터 선보이고 있다.

다물어클럽 대표 콘텐츠로 이병훈 소장의 <공부의 기술>, 베스트셀러 '나는 말하듯이 쓴다'를 저술한 강원국 전북대 초빙교수의 <강원국의 글쓰기>, 과학 카테고리 오리지널 <문과없지> 등을 제공한다.

김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "쉽게 접근하기 어려운 인문학 주제를 영상으로 재미있게 즐길 수 있도록 콘텐츠를 선보이게 됐다"며 "다양한 장르의 콘텐츠를 확대해 나감으로써 차별화된 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 쿠팡플레이는 쿠팡 와우 서비스에 가입한 회원이라면 추가 비용 없이 월 2900원 멤버십 비용만으로 무제한 스트리밍 서비스를 마음껏 이용할 수 있다.

