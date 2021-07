경기도 카페 얼음 일부 '세균수·과망간산칼륨' 기준치 웃돌아

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 카페에서 판매되는 얼음 중 일부에서 기준치 이상의 세균 등이 검출된 것으로 나타났다.

경기도보건환경연구원은 여름철을 맞아 지난 달 11일부터 이달 7일까지 카페에서 자가 제조하는 제빙기얼음(100건), 더치커피를 비롯한 음료(10건), 컵얼음(13건), 빙과류(23건) 등 총 146건에 들어가는 얼음에 대해 세균수, 과망간산칼륨소비량 등을 검사했다고 23일 밝혔다.

검사 결과 제빙기 얼음 100건 중 2건에서 과망간산칼륨소비량 기준(10.0mg/L)을 초과(각각 16.7mg/L, 24.3mg/L)한 것으로 나타났다. 또 다른 1건에서는 세균수가 1500CFU/mL로 기준치(1000CFU/mL)를 웃돌았다.

도 보건환경연구원은 부적합 판정을 받은 얼음을 사용한 3곳 매장에 관할 시ㆍ군을 통해 즉시 제빙기 사용을 중단시키고 세척ㆍ소독 및 필터 교체 후 기준에 적합하게 만들어진 얼음만 사용하도록 조치했다.

과망간산칼 소비량은 유기물의 오염 정도를 알 수 있는 지표다. 당ㆍ알코올ㆍ단백질 등 유기물에 의해 소비된 과망간산칼륨 양을 말한다.

도 보건환경연구원 관계자는 "다중이용시설 식품접객업소 및 즉석 판매제조가공업소에서 판매되는 여름철 다소비 식품에 대해 검사를 강화할 계획"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr