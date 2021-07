[아시아경제 장효원 기자] 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 43,900 전일대비 1,700 등락률 +4.03% 거래량 1,638,659 전일가 42,200 2021.07.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-20일숨고르는 은행株, 하반기 다시 뛴다하나금융지주, 중간배당 기준일 이달말 확정 close 가 100% 자회사 하나저축은행의 주식 809만7160주를 약 1000억원에 추가 취득한다고 22일 공시했다.

주식 취득 예정일은 27일이다. 취득방법은 현금 취득으로, 주주배정 유상증자에 참여하는 것이다.

또 하나금융지주는 할부금융 자회사 하나캐피탈에도 약 2000억원을 증자한다고 공시했다. 역시 현금 취득이고 주주배정 유상증자 방식이다.

하나금융지주는 주식 취득 목적에 대해 “자회사의 경쟁력 강화를 위한 자본 확충”이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr