홍준표 "KBS 수신료 폐지해야…정권 보위 방송 없어져야 할 때"

홍준표 "정권 바뀌면 방송 장악부터 하는 구시대 악습 폐지되어야 해"

양승동 KBS 사장 "수신료 조정안에 담긴 경영 투명성·시청자 참여 확대·공정한 뉴스·재난방송 제대로 이뤄낼 것"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 'KBS 수신료 폐지'와 '방송 민영화'를 주장하며 방송개혁을 대선 공약으로 내세웠다.

홍 의원은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "KBS 수신료는 폐지되어야 한다"며 "EBS만 빼고 모두 민영화하고, MBC도 노영(勞營)방송을 벗어나 명실공히 상업방송으로 거듭나야 한다"고 말했다.

이어 "이를 위해 전기료에 통합징수 되는 KBS 수신료부터 분리 징수되어야 하고 민영화가 완료되면 수신료는 폐지해야한다"고 주장했다.

더불어 홍 의원은 "모든 것이 투명한 선진국 시대에는 소위 정권 보위 방송은 더이상 존재해서는 안 된다"며 "정권만 바뀌면 방송 장악부터 하는 구시대 악습은 이제 폐지되어야 한다"고 밝혔다.

한편, KBS는 지난달 30일 수신료를 현행 2500원에서 3800원으로 1300원 인상하는 조정안을 이사회에서 의결했으며, 전날(21일) 방송통신위원회(방통위)는 KBS 수신료 인상안 심의를 시작했다.

방통위는 오는 10월 중 자문반 운영을 통해 마련된 의견서를 심의·의결해 국회에 제출할 예정이다. 이후 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 심의 및 전체회의 의결을 거쳐 본회의에서 수신료 인상 여부가 확정된다.

앞서 양승동 KBS 사장은 지난 1일 기자회견에서 "과거에도 세 차례 TV 수신료 조정안을 상정했다가 모두 실패했지만, 이번의 차이점은 국민 의견을 반영했다는 것"이라며 "수신료 조정안에 담긴 경영 투명성과 시청자 참여 확대, 공정한 뉴스, 국민의 생명과 안전을 지키는 재난방송 모두 제대로 이뤄내겠다"고 말했다.

이와 함께 KBS는 △디지털 역량 강화를 위한 조직 재설계 △고연령·고호봉 인력 1440명 감축 △KBS 계열사 통폐합 등 조직 쇄신 방안과 함께 콘텐츠 추가 수입 확대, 송중계소 등 KBS 보유 부동산 매각을 추진할 것을 밝혔다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr