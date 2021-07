매일유업 "올 여름 뼈건강 관리는 '골든밀크'로 하세요"

[아시아경제 이승진 기자] 매일유업이 50여년 유가공 업력과 영양설계 노하우를 기반으로 뼈 건강만을 위한 특화 상품 ‘골든밀크’를 선보인다.

분말 타입의 골든밀크는 하루 두 잔(한 잔당 골든밀크 20g 기준)만으로 칼슘과 비타민D 일일권장량(칼슘 800㎎, 비타민D 800IU)을 100% 충족할 수 있는 뼈 건강 제품이다. 이와 함께 아연, 비타민B1, 나이아신도 일일권장량을 충족하도록 설계했다. 또한 칼슘의 섭취량뿐 아니라 체내 흡수도 고려해 100% 우유칼슘을 사용했다.

2016년 국민건강통계에 따르면 우리나라 국민 10명 중 7명은 칼슘을 필요량보다 적게 섭취하고 있다. 특히 50~60대 성인 여성이 필요로 하는 칼슘 섭취량은 1일 600㎎인 데 비해, 실제 평균 섭취량은 486.5㎎에 불과하다.

식품별 체내 칼슘 흡수량을 비교하면 우유 40%, 생선 33%, 채소 19% 순으로 우유의 체내 흡수율이 가장 높다. 골든밀크는 체내 흡수율이 가장 높은 우유칼슘을 사용한 것은 물론, 유제품 소화가 부담스러운 사람을 위해 소화 흡수가 편한 유당 0% 락토프리 밀크 파우더를 사용했다. 원료인 락토프리 밀크 파우더는 세계 최초로 락토프리를 개발한 핀란드 발리오사에서 독점 공급받는다.

