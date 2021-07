[아시아경제 이민지 기자] 네이버가 2분기 호실적을 발표하자 2%대 오름세를 보이고 있다.

22일 오전 10시 18분 네이버는 전 거래일 대비 2.10% 오른 43만7000원을 가리키고 있다. 5거래일만에 반등으로 2분기 어닝서프라이즈를 기록한 것이 주가에 긍정적인 영향을 준 것으로 분석된다.

네이버는 이날 오전 2분기 영업이익 3356억원을 기록해 전년동기대비 9% 성장했다고 밝혔다. 매출액은 1조6635억원으로 같은기간 대비 30.4% 성장했다.

