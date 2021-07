[아시아경제 문혜원 기자]코스닥 상장사 천랩 천랩 311690 | 코스닥 증권정보 현재가 49,400 전일대비 4,450 등락률 +9.90% 거래량 258,941 전일가 44,950 2021.07.21 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-11일천랩, 본점소재지 서울 서초에서 강남으로 변경[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 은 운영자금 등 약 732억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다.

주당 3만7465원에 신주 195만4924주(보통주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 CJ제일제당(변경후 최대주주, 195만4924주)다.

