미국인 기대수명 77.3세…코로나19로 1.5년 줄어

코로나19 여파로 미국인의 기대수명이 1.5살 줄어들었다.

21일(현지시간) 주요 외신에 따르면 미 질병통제예방센터(CDC)는 미국인의 기대수명이 만 77.3세로, 2003년 이후 최저치를 기록했다고 발표했다.

이는 지난해 코로나19 여파로 기대수명이 1.5살이나 줄어든 데 따른 것이다.

CDC는 이날 내놓은 보고서에서 지난해 미국인의 기대수명이 제2차 세계대전 중이던 지난 1943년 이후 가장 큰 폭의 감소세를 보였다고 전했다.

그러면서 지난해 줄어든 기대수명의 74%는 코로나19로 인한 사망자 때문이라면서 지난해 30% 가까이 늘어난 약물 과다복용으로 인한 사망도 기대수명을 줄인 요인으로 작용했다고 덧붙였다.

미국내 흑인의 기대수명은 대공황 시절 이후 가장 큰 폭인 2.9세나 줄어 2000년 이후 최저치인 71.8세로 낮아졌다.

히스패닉계 남성의 기대수명은 75.3세로 3.7세나 줄었다.

이에 비해 백인의 기대수명 감소폭은 1.2세로 집계됐다.

여성의 기대수명은 80.2세로 남성보다 5.7세 긴 것으로 나타났다.

