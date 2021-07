또 친문 때린 송영길 "조금만 다르면 배척, 인신공격…변화해야 한다"

"대선 국면서 상대 후보 비방 발생해 걱정"

"다시 안 볼 사람처럼 공격하면 본선 경쟁력 무너져"

[아시아경제 임주형 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 재차 당내 친문(親文) 강성 지지층을 향해 "변화해야 한다"며 쓴소리를 했다. 앞서 송 대표는 최근 한 토론회에서 강성 지지층을 겨냥해 "안일하게 생각하면 문재인 대통령을 지킬 수 없다"고 일갈한 바 있다.

송 대표는 21일 오후 SBS '주영진의 뉴스브리핑'과 인터뷰에서 진행자로부터 '최근 '대깨문' 발언 등 강성 친문에 대한 마음이 은연중에 겉으로 나온 게 아닌가'라는 질문을 받자, "중도 세력과 민주당을 떠났던 분들을 다시 포용하려면 마음을 열어야 한다"라고 답했다.

이어 "조금만 다르면 배척하고 공격하고 같은 당내 특정 후보에 대해 노골적 인신공격을 해대면 당이 외연 확장을 하기 어렵다"며 "이제 대선 국면이라 후보 간 치열한 경쟁과 상호 비방 네거티브가 발생하고 있어서 걱정"이라고 덧붙였다.

송 대표는 여당 대선 예비후보인 이재명 경기도지사와 이낙연 전 민주당 대표의 지지자들 사이에서 갈등이 불거지는 것에 대해서도 우려를 표했다. 그는 "저는 당 대표로서 누가 (대통령이) 되는 게 중요한 게 아니라, 자당 후보가 승리하도록 책임을 지는 것"이라며 "후보들끼리 막 싸우면 걱정이다"라고 했다.

이어 ""우리 당 후보가 되는 게 목표가 아니라 대통령 되는 게 목표라면 서로 공방을 하더라도 당선되면 나를 지지해 줄 사람이란 전제를 깔고 해야 한계와 기준이 생길 것 아니냐"라며 "다시 안 볼 사람처럼 서로 간에 공격해대면 스스로 본선 경쟁력을 무너뜨리는 거다"라고 꼬집었다.

송 대표가 당내 강성 지지층을 비판한 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 송 대표는 지난 5일 서울 프레스센터 관훈클럽 초청 토론회에서 여당 유력 대선 후보인 이 지사를 견제하는 일부 지지자들을 겨냥해 "문 대통령을 지키겠다고 '대깨문'이라고 떠드는 사람이 '누구는 되고, 누구는 안 된다. 누가 되면 차라리 야당을 찍겠다'고 안일한 생각을 하는 순간 대통령을 지킬 수 없을 것"이라고 질타했다.

구체적 사례를 들기도 했다. 그는 "노무현 정권 말기 때 일부 친노 세력은 정동영을 안 찍었다. (그래서) 500만표라는 압도적 표차로 이명박 후보가 승리했다"며 "그 결과 철저한 검찰의 보복으로 노무현 대통령이 돌아가시는 비극적 상황이 발생했다"라고 말했다.

당시 송 대표의 '대깨문' 언급을 두고 여당 내에서는 반응이 엇갈렸다. 이낙연 캠프 측은 즉각 논평을 내고 "민주당원 일부 지지층에게 대깨문이라는 용어를 사용했다"며 "민주정부 3기를 지켜낸 민주 당원들과 민주정부 4기를 위해 달려가는 '원팀' 민주당은 그 품격에 맞는 당대표를 원한다"고 꼬집었다.

반면 송 대표를 옹호하는 목소리도 나왔다. 민주당 내 소신파로 분류되는 조응천 의원은 당시 한 라디오 인터뷰에서 "(불만을 가진 지지자들이) '대권에서 상대 후보를 찍는다면 그것은 큰일이다' 하는 걱정이 대표로서 왜 없겠나"라며 "특정 후보에 대한 '안티'가 당원들 사이에 굉장히 남아있다"고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr