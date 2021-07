[특징주]한송네오텍, 2차전지 사업 '산자부 사업재편' 승인 소식에 '강세'

[아시아경제 유현석 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,030 전일대비 180 등락률 +9.73% 거래량 8,341,033 전일가 1,850 2021.07.21 14:58 장중(20분지연) 관련기사 한송네오텍, 대형 OLED 인장기 유일 공급사 부각… 하반기 실적 기대감↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[e 공시 눈에 띄네] 코스닥- 25일 close 이 강세다. 산업통상자원부(산자부) 제31차 사업재편계획 심의위원회로부터 '신산업진출 기업'으로 승인받았다는 소식이 영향을 끼친 것으로 풀이된다.

한송네오텍은 21일 오후 2시39분 기준 전거래일 대비 4.32%(80원) 오른 1930원에 거래됐다.

산자부의 사업재편 지원제도는 기업이 신사업 진출이나 중복사업 부문 통합 등 사업재편 계획을 수립하면서 세제 감면, 금융혜택, 절차 간소화 등이 필요하다고 요청하면 정부가 심사를 통해 이를 승인해주는 제도다.

한송네오텍은 본원 사업인 디스플레이 마스크 라인 장비 기술 및 검사 기술을 활용해 전기차 배터리 신산업에 진출하는 내용의 사업재편 계획서를 제출했으며, 산자부의 심의위원회를 통과했다.

이번 사업재편 계획에 따라 한송네오텍은 배터리 검사기에 들어가는 중요 부품 매입과 어플리캐이션 개발 인력을 채용 및 양성하기 위해 2025년까지 약 19억원을 투자할 계획이다. 독점적 기술 확보를 위해 공동개발 업체를 선정 후 영업 양수계약을 체결할 예정이다.

한송네오텍 관계자는 "이번 산자부 사업재편 계획 승인을 통해 이차전지 사업에 탄력이 붙을 것 "이라며 "본원 사업인OLED 제조 장비 기술을 바탕으로 우선 이차전지 검사기 시장에 진입해 하반기 신규 수주를 위해 최선을 다할 것"라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr